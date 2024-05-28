Москва, 28 мая, 2024, 11:14 — ИА Регнум. Ещё несколько стран ЕС признают Палестину независимым государством в ближайшее время. Об этом сообщил посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль.

IMAGO/Ulmer/Global Look Press

«Словения — ожидаем на днях. Мы ждём в ближайшее время Люксембург. Ждём Бельгию, Португалию. Почему Израиль делает то же самое, что было после Второй мировой, холокост и всё это? Почему они так делают? И такой вопрос начали в Европе задавать», — цитирует Lenta.ru слова посла.

Он отметил, что страны Евросоюза начали осознавать, что что-то в мире идёт не так, как нужно.

Как сообщало ИА Регнум, 22 мая три европейские страны признали Палестину независимым государством. В Испании, Ирландии и Норвегии официальное признание палестинского государства вступит в силу 28 мая.

3 апреля Палестина направила в Совбез ООН официальный запрос на вступление страны в состав организации. Его поддержали Организация исламского сотрудничества (ОИС), Арабская группа и Движение неприсоединения. Палестинское диппредставительство приложило к документу список из 140 стран, признавших Палестину в качестве государства.

18 апреля США наложили вето на алжирский проект резолюции по членству Палестины в ООН. Отмечалось, что за признание Палестины выступили 12 членов всемирной организации, в том числе Россия и Китай.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что в отношении Палестины страна как правопреемница СССР продолжает придерживаться позиции, согласно которой Палестина — самостоятельное государство. Советский Союз на финальной стадии своего существования как раз признал Государство Палестина, заявил Песков. По его словам, это абсолютно укладывается в соответствующую резолюцию Совета Безопасности ООН и в подход на основе догосударственного урегулирования.