Москва, 22 мая, 2024, 12:40 — ИА Регнум. Палестину в качестве государства признал ещё Советский Союз. Россия продолжает придерживаться последовательной позиции в данном вопросе, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

ТАСС/ZUMA Press Wire Лагерь для беженцев в Рафахе на юге сектора Газа

«Я хочу вам напомнить, что Российская Федерация является правопреемником Советского Союза. И Советский Союз на финальной стадии своего существования как раз признал государство Палестина. И это абсолютно укладывается в соответствующей резолюции Совета Безопасности ООН и в подход на основе догосударственного урегулирования», — сказал официальный представитель Кремля.

Россия продолжает придерживаться последовательной и транспарентной позиции в данном вопросе, добавил Песков.

Как передавало ИА Регнум, Ирландия и Норвегия выразили намерение признать Палестину в качестве государства. По информации норвежского правительства, официальное признание палестинского государства вступит в силу 28 мая.

В свою очередь премьер-министр Ирландии Саймон Харрис выразил уверенность в том, что в ближайшие недели подобное решение примут и другие страны.

В ответ на признание Палестины со стороны Ирландии и Норвегии МИД Израиля отозвал послов из этих стран для консультаций.