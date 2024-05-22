Мадрид, 22 мая, 2024, 10:44 — ИА Регнум. Испания официально признает Палестину в качестве государства 28 мая, заявил 22 мая премьер-министр королевства Педро Санчес.

ТАСС/ABACAPRESS.COM

«В следующий вторник, 28 мая, Испания утвердит в Совете министров признание палестинского государства», — сказал он во время выступления в конгрессе депутатов (нижней палате парламента).

Как передавало ИА Регнум, Норвегия признала Палестину в качестве государства, соответствующее решение вступит в силу 28 мая. Другие страны Европы также официально признают Палестину в этот же день, сообщили в норвежском правительстве.

Россия намерена активно поддерживать политико-дипломатические усилия арабских партнёров для урегулирования противоречий на Ближнем Востоке, заявил 16 мая президент Владимир Путин в приветствии к участникам общеарабской встречи на высшем уровне.

По словам российского лидера, Москва последовательно выступает в пользу устойчивой, долгосрочной нормализации обстановки как на палестинских территориях, так и в Судане, Йемене, Ливии, Сирии, Ливане при непременном соблюдении суверенитета всех этих стран и уважении норм международного права.

Президент России Владимир Путин в октябре 2023 года заявил, что Россия поддерживает создание суверенного палестинского государства в границах, предусмотренных резолюцией ООН 1967 года, и напомнил, что эту свою позицию РФ провозглашала и ранее.