Белгород, 27 мая, 2024, 07:49 — ИА Регнум. Средства противовоздушной обороны в течение прошедшей ночи уничтожили в небе над российскими регионами 12 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом 27 мая сообщили в Министерстве обороны России.

Иван Шилов ИА Регнум Российская ПВО

«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки с применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что шесть дронов были уничтожены и перехвачены над территорией Орловской области, четыре — над территорией Краснодарского края, ещё по одному в Белгородской и Брянской областях.

Как передавало ИА Регнум, в результате падения одного из беспилотных летательных аппаратов в Орловской области погиб сотрудник областной пожарной части. По словам губернатора региона Андрея Клычкова, ещё три человека пострадали, повреждения получили объекты на территории топливно-заправочной станции в городе Ливны, пострадала часть фасада административного здания.

В ночь на 27 мая опасность атаки БПЛА объявляли в Курской и Воронежской областях. В Липецкой области вводили жёлтый уровень воздушной опасности.