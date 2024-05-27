Силы ПВО сбили два дрона ВСУ над Белгородской областью
Белгород, 27 мая, 2024, 09:37 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны утром 27 мая сбили два украинских дрона над территорией Белгородской области, сообщили в Министерстве обороны РФ.
Атаку БПЛА киевский режим осуществил в 8:45 мск. ВСУ применили для нанесения ударов по объектам на территории России беспилотники самолётного типа.
«Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области», — сообщили в Минобороны.
Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 27 мая российские силы ПВО уничтожили украинский беспилотник самолётного типа над Белгородской областью. Губернатор Вячеслав Гладков утром сообщил о режиме ракетной опасности, действующем в Белгороде и Белгородском районе.
Как сообщило Минобороны, в ночь на 27 мая один беспилотник ВСУ сбили над Брянской областью, шесть — над Орловской областью и ещё четыре — над Краснодарским краем.