Белгород, 27 мая, 2024, 09:37 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны утром 27 мая сбили два украинских дрона над территорией Белгородской области, сообщили в Министерстве обороны РФ.

Евгений Биятов/РИА Новости

Атаку БПЛА киевский режим осуществил в 8:45 мск. ВСУ применили для нанесения ударов по объектам на территории России беспилотники самолётного типа.

«Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области», — сообщили в Минобороны.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 27 мая российские силы ПВО уничтожили украинский беспилотник самолётного типа над Белгородской областью. Губернатор Вячеслав Гладков утром сообщил о режиме ракетной опасности, действующем в Белгороде и Белгородском районе.

Как сообщило Минобороны, в ночь на 27 мая один беспилотник ВСУ сбили над Брянской областью, шесть — над Орловской областью и ещё четыре — над Краснодарским краем.