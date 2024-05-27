Ташкент, 27 мая, 2024, 17:52 — ИА Регнум. В Узбекистане с 2022 года наблюдаются проблемы с работой российской платежной системы «Мир», поэтому ведутся поиски альтернативных систем расчёта, включая использование QR-кодов, заявил корреспонденту «Известий» министр финансов Антон Силуанов.

Игорь Егоров / РИА Новости

«Понятно, что это санкционная тема, и для банков Узбекистана это сулит определённые риски, нужно искать выходы», — заявил министр.

По словам Силуанова, тема затрагивалась в рамках переговоров в Узбекистане. Делегации двух стран говорили о возможных альтернативных системах расчётов с использованием QR-кодов и тех систем, которые существуют в других странах, без использования карты «Мир».

Силуанов также заявил, что делегации обсуждали двусторонние финансовые расчёты, сотрудничество налоговых служб и министерств финансов.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин, находясь с государственным визитом в Узбекистане, заявил 27 мая, что очень важно переходить на расчёты в национальных валютах. Глава государства также отметил, что банки двух стран укрепляют сотрудничество в финансовых взаиморасчётах. Так, по итогам 2023 года доля рубля в двусторонних коммерческих сделках достигла 58%.

В сентябре 2022 года приём карт российской платежной системы «Мир» приостановил единый процессинговый центр Узбекистана Uzcard. При этом кобейджинговые карты Uzcard-«Мир» продолжают работать в Узбекистане в штатном режиме. В феврале крупнейшие банки Казахстана также приостановили обслуживание карт «Мир», 19 марта стало известно об аналогичном отказе армянских банков, а с 5 апреля Киргизия перестала обслуживать карты «Мир».

Отказ принимать российские карты «Мир» связан с давлением США. Это признают и союзники по постсоветскому пространству. Вопросы взаимодействия с российским банковским сектором находились на повестке в череде многочисленных визитов представителей США и ЕС в страны Центральной Азии. Карта «Мир» стала контрмерой на приостановку работы Visa и Mastercard в России в марте 2022 года.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил отказ Армении от обслуживания банковских карт системы «Мир» давлением со стороны США. Представитель Кремля подчеркнул, что Россия и Армения продолжат поиски путей выхода из сложившегося положения.