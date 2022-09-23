Ташкент, 23 сентября, 2022, 10:02 — ИА Регнум. Прием карт российской платежной системы «Мир» и в том числе — кобейджинговых карт за рубежом, приостановил с 23 сентября по техническим причинам единый процессинговый центр Узбекистана Uzcard. Об этом 23 сентября сообщает пресс-служба Uzcard.

Sdelanounas.ru Карты «Мир»

«Единый общереспубликанский процессинговый центр уведомляет вас о том, что в связи с проведением необходимых технических процедур на стороне участника платежной системы UZCARD с 09.00 (7.00 мск) 23 сентября 2022 года приостанавливает обслуживания карт «Мир» в инфраструктуре ПС UZCARD и работу кобейджинговых карт UZCARD — «Мир» за рубежом», — говорится в сообщении.

При этом уточняется, что кобейджинговые карты Uzcard — «Мир» продолжают работать на территории республики в штатном режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 сентября глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков (СРЗП) заявил, что финансовая система России преодолеет все трудности, вызванные санкциями, и станет ещё сильнее.