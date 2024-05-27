В Японии заявили о запуске КНДР баллистической ракеты
Токио, 27 мая, 2024, 16:57 — ИА Регнум. Северная Корея, ранее объявившая о планах по выведению на околоземную орбиту спутника, произвела запуск баллистической ракеты. Об этом 27 мая сообщила береговая охрана Японии со ссылкой на минобороны страны.
«По данным министерства обороны, был осуществлен запуск объекта, который может быть баллистической ракетой, со стороны Северной Кореи», — говорится в сообщении.
В связи с этим судам рекомендовали следить за новыми сообщениями на эту тему и при обнаружении обломков не приближаться к ним, сообщив об этом в береговую охрану.
Как сообщало ИА Регнум, 18 мая Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило об испытательном запуске тактической баллистической ракеты с новой системой наведения. Отмечалось, что при испытании присутствовал лидер КНДР Ким Чен Ын, высоко оценивший профильную оборонную научно-техническую группу.
КНДР 20 апреля провела испытания боеголовки крылатой ракеты и новой зенитной ракеты в акватории Западно-Корейского залива. В начале апреля Пхеньян также провёл испытания новой гиперзвуковой баллистической ракеты средней дальности.
В Северной Корее 20 марта прошло успешное испытание твердотопливного реактивного двигателя для гиперзвуковой ракеты. Его ходом руководил лидер страны Ким Чен Ын.