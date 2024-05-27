Токио, 27 мая, 2024, 16:57 — ИА Регнум. Северная Корея, ранее объявившая о планах по выведению на околоземную орбиту спутника, произвела запуск баллистической ракеты. Об этом 27 мая сообщила береговая охрана Японии со ссылкой на минобороны страны.

AP/TASS

«По данным министерства обороны, был осуществлен запуск объекта, который может быть баллистической ракетой, со стороны Северной Кореи», — говорится в сообщении.

В связи с этим судам рекомендовали следить за новыми сообщениями на эту тему и при обнаружении обломков не приближаться к ним, сообщив об этом в береговую охрану.

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Как сообщало ИА Регнум, 18 мая Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило об испытательном запуске тактической баллистической ракеты с новой системой наведения. Отмечалось, что при испытании присутствовал лидер КНДР Ким Чен Ын, высоко оценивший профильную оборонную научно-техническую группу.

КНДР 20 апреля провела испытания боеголовки крылатой ракеты и новой зенитной ракеты в акватории Западно-Корейского залива. В начале апреля Пхеньян также провёл испытания новой гиперзвуковой баллистической ракеты средней дальности.

В Северной Корее 20 марта прошло успешное испытание твердотопливного реактивного двигателя для гиперзвуковой ракеты. Его ходом руководил лидер страны Ким Чен Ын.