Пхеньян, 18 мая, 2024, 03:01 — ИА Регнум. Испытательный запуск тактической баллистической ракеты, оснащённой новой системой наведения, провело Главное управление ракетостроения Северной Кореи. Об этом 17 мая сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Иван Шилов ИА Регнум Ракета

«Главное управление ракетостроения КНДР 17 мая провело испытательный запуск тактической баллистической ракеты с применением новой навигационной системы автономного управления. Данный испытательный запуск подтвердил точность и надёжность этой системы», — уточняется в сообщении.

Отмечается, что при проведении испытаний ракеты присутствовал сам лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, который высоко оценил профильную оборонную научно-техническую группу. Кроме того, лидер КНДР выразил большое удовлетворение результатами самостоятельной разработки и успешного внедрения автономной навигационной системы.

Ранее ИА Регнум сообщало, что северокорейские военные 17 мая провели ракетные испытания, запустив в сторону Восточного моря баллистическую ракету. Об этом объявил объединённый комитет начальников штабов Южной Кореи.

Предыдущие ракетные испытания Северная Корея провела 22 апреля, запустив ракету сверхбольшой реактивной системы залпового огня ближнего радиуса действия.