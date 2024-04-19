Пхеньян, 20 апреля, 2024, 01:28 — ИА Регнум. Корейская Народно-Демократическая Республика провела испытания боеголовки крылатой ракеты и новой зенитной ракеты в Западно-Корейском заливе. Об этом в субботу, 20 апреля, сообщило агентство Reuters со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Web.de Испытание ракеты КНДР

«КНДР провела в пятницу испытание сверхбольшой боеголовки, предназначенной для стратегической крылатой ракеты «Хвасал-1», и испытательный пуск зенитной ракеты нового типа», — говорится в материале.

В начале апреля КНДР провела испытания новой гиперзвуковой баллистической ракеты средней дальности. Сообщалось, что ракета пролетела около 650 километров, прежде чем упасть в Японском море. При этом скорость ракеты, как утверждают военные, была аналогична скорости гиперзвуковой ракеты.

Как передавало ИА Регнум, 20 марта Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило, что в Северной Корее под руководством лидера страны Ким Чен Ына прошло успешное испытание твердотопливного реактивного двигателя для гиперзвуковой ракеты. Испытания провели Главное управления ракетостроения КНДР и подведомственный НИИ двигателей на космодроме Сохэ.

Ранее посол России в Пхеньяне Александр Мацегора не исключил, что КНДР может счесть необходимым проведение ядерных испытаний в интересах укрепления своей обороноспособности. Как отметил дипломат, такому развитию событий способствуют продолжающиеся провокации со стороны Соединённых Штатов Америки.