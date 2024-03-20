Пхеньян, 20 марта, 2024, 09:42 — ИА Регнум. В КНДР прошло успешное испытание твердотопливного реактивного двигателя для новой гиперзвуковой ракеты средне-дальнего радиуса действия, которым руководил лидер страны Ким Чен Ын. Об этом 20 марта сообщило северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

Yao Qilin/Global Look Press

Уточняется, что плановое наземное испытание сопла многоступенчатого твердотопливного реактивного двигателя для новой гиперзвуковой ракеты проводило 19 марта на космодроме Сохэ Главное управление ракетостроения КНДР и подведомственный НИИ двигателей.

Испытание прошло под руководством Ким Чен Ына и руководящих кадров.

«Успешное проведение важнейшего испытания установило график разработки и усовершенствования системы гиперзвуковой ракеты средне-дальнего радиуса действия», — говорится в сообщении.

После успешного испытания лидер КНДР указал на то, что стратегическая ценность новой ракеты, по его словам, не менее, чем межконтинентальных баллистических ракет, отметив «большое удовлетворение безупречным выполнением» задач партии в сфере создания стратегического оружия.

Как сообщало ИА Регнум, 25 января главное управление ракетостроения КНДР впервые осуществило испытательный пуск стратегической крылатой ракеты нового типа. Отмечалось, что ракета пока находится на стадии разработки.

ЦТАК 29 января сообщило об успешном испытании северокорейских крылатых ракет «Пульхвасаль-3-31». Их запустили с подводной лодки, после чего ракеты точно поразили условные цели.