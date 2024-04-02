Пхеньян, 3 апреля, 2024, 00:38 — ИА Регнум. Испытание новой гиперзвуковой баллистической ракеты средней дальности успешно проведены Северной Кореей. Об этом 2 апреля сообщило агентство Yonhap.

Egloos.com Запуск баллистической ракеты. КНДР

Как уточнили в Объединенном комитете начальников штабов (JCS), предполагается, что Пхеньян запустил 2 апреля в 06:53 по местному времени гиперзвуковую ракету предположительно средней дальности.

Отмечается, что ракета пролетела около 650 километров, прежде чем упасть в Японском море. При этом военные отмечают, что скорость ракеты была аналогична скорости гиперзвуковой ракеты.

Как пояснил представитель Южной Кореи, запуск связан с наземными испытаниями твердого топлива, информацию о которых Северная Корея распространила в марте текущего года.

Ранее ИА Регнум сообщало, что баллистическая ракета, запущенная Северной Кореей, упала в Японское море за пределами исключительной экономической зоны Японии.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида отметил на брифинге для журналистов, что Токио выразил протест КНДР по дипломатическим каналам. По словам премьера, Япония продолжит сотрудничество с США и Южной Кореей по ракетно-ядерной проблеме Северной Кореи.

Пуск баллистической ракеты стал уже третьим в текущем году. Так, 14 марта КНДР осуществила запуск трёх ракет, дальность полёта которых составляла 350 км. Все три ракеты упали в Японское море. В январе Северная Корея запустила твёрдотопливную баллистическую ракету средней дальности, а позднее осуществила запуски крылатых ракет.