Вашингтон, 10 мая, 2024, 17:41 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) столкнулись с проблемой применения американского оружия из-за помех, создаваемых российским средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом пишет американское издание Business Insider.

Алексей Майшев /РИА Новости

«Российская радиоэлектронная борьба создала проблемы для некоторых видов американского высокоточного оружия на Украине», — говорится в материале.

Так, в частности точность из-за помех снизилась у высокоточных систем Excalibur и GMLRS, которыми можно стрелять из поставляемых США гаубиц M777 и HIMARS, указывается в публикации.

Как передавало ИА Регнум, в конце декабря прошлого года британская газета The Daily Telegraph писала о том, что российские военные разработали новые средства РЭБ, которые могут незаметно подавлять западные реактивные системы и украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА).

Издание назвало средства РЭБ примером критически важного технологического преимущества России в конфликте.

Журналисты отмечали, что новые российские средства радиоэлектронной борьбы выводят из строя главное вооружение украинской армии. Так, американские реактивные системы HIMARS на вооружении ВСУ начали бить мимо целей благодаря российским средствам РЭБ, а дешевые самосборные дроны, которые массово выпускают на Украине, теперь легко подавляют. Наиболее успешной российской системой РЭБ назвали комплекс «Шиповник-АЭРО».

11 ноября генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос заявил о бесполезности ракет ВСУ из-за российских систем РЭБ. Он пояснил, что Россия создала такие мощные средства РЭБ, что украинские ракеты и беспилотники потеряли свою эффективность.

Он также заявил, что российские средства радиоэлектронной борьбы оказывают тяжёлое давление на ВСУ. По его словам, сейчас средства радиоэлектронной борьбы российской армии просто невероятны. Кривонос добавил, что с помощью средств РЭБ российские военные обрывают связь между командованием ВСУ и бойцами. Кроме того, благодаря РЭБ российская армия увеличила число используемых на передовой беспилотников, включая FPV-дроны, и наносит ими точные удары по позициям ВСУ.

В конце апреля украинский пленный Илья Кальдиков сообщил, что РЭБ западного производства в зоне спецоперации оказались неэффективными против беспилотников ВС России.