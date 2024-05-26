Лондон, 26 мая, 2024, 20:31 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) столкнутся с серьёзными проблемами из-за глушения российскими РЭБ системы Starlink, от которой зависят все военные коммуникации, заявил британский аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.

Иван Шилов ИА Регнум

«Конечно, США попытаются найти способы обойти глушение, но если русские останутся впереди, что они могут сделать, учитывая, что они признанные мастера в таких вещах, тогда это катастрофа для Украины», — сказал он.

Эксперт подчеркнул, что украинские военные коммуникации очень сильно зависят от системы Starlink.

Ранее газета The Washington Post информировала, что наступление российской армии в Харьковской области застало украинские силы врасплох из-за выхода из строя терминалов Starlink. По словам украинского военного с позывным Артист, терминалы вышли из строя впервые с февраля 2022 года. Он отметил, что это стало самой большой проблемой для украинской армии.

Как передавало ИА Регнум, 17 мая президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай заявил, что российские войска продвигаются под Харьковом строго по плану. Он отметил, что операция российских Вооружённых сил на харьковском направлении связана с созданием санитарной зоны в ответ на обстрелы Белгорода со стороны ВСУ. Путин подчеркнул, что вина за наступление войск России лежит на киевских властях.

Так, посёлок Плетеневка в Харьковской области, недавно освобождённый ВС России, украинские войска с начала боевых действий использовали для обстрелов Белгородской области. Тогда бойцы ВСУ оборудовали огневые точки практически в каждом жилом доме, а теперь они пытаются уничтожить посёлок и периодически стреляют по домам из артиллерии, сообщило Минобороны.

24 мая ведомство проинформировало, что российская группировка войск «Север» за минувшую неделю освободила село Старица в Чугуевском районе Харьковской области и продолжила движение в глубину обороны ВСУ.