Киев, 27 мая, 2024, 15:54 — ИА Регнум. Западные страны передают Киеву дроны, которые непригодны для использования в украинском конфликте. Об этом 27 мая заявил заместитель министра цифровой трансформации Украины Александр Борняков в беседе с изданием Euractiv.

Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Мы получаем мало дронов от стран-союзников, которые по-настоящему пригодны для реальных условий на Украине», — отметил он.

Борняков уточнил, что большей части передаваемых ВСУ западных беспилотников и роботов всё ещё необходимы тестирование и доработка.

По утверждению замминистра, на Украине сегодня создали системы распознавания изображений с применением искусственного интеллекта для военных целей, как «программное обеспечение от Palantir и Clearview».

Как сообщало ИА Регнум, газета The New York Times 26 мая написала, что поставленное Киеву западное оружие не оправдало себя в зоне военных действий. По информации издания, некоторые командиры ВСУ заявили, что их подчинённые погибли из-за поставленных Западом вооружений.

Отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос 12 мая заявил, что оборона украинских войск проваливается из-за мощных ударов российских беспилотников. По его словам, ВСУ вынуждены отступать на участки местности, не оборудованные системой укреплений, так как фортификационные работы были проведены не везде.

Американское издание Business Insider 10 мая сообщило, что украинские войска столкнулись с проблемой применения поставленного США оружия из-за российских систем РЭБ. Отмечалось, что из-за этого у высокоточных систем Excalibur и GMLRS для американских гаубиц M777 и РСЗО HIMARS снизилась точность.