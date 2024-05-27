Москва, 27 мая, 2024, 15:58 — ИА Регнум. Мосгорсуд сохранил в силе заключение под стражу бывшего главы компании «Олимпситистрой» Александра Фомина, которого арестовали по делу заместителя министра обороны России Тимура Иванова. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Суды общей юрисдикции города Москвы Экс-глава компании «Олимпситистрой» Александр Фомин

«Апелляционная инстанция оставила постановление Басманного районного суда города Москвы об избрании меры пресечения в отношении Александра Фомина без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения», — сообщили в пресс-службе.

Тем самым суд отклонил жалобу на решение Басманного суда Москвы, в соответствии с которым фигурант заключен под стражу до 23 июня. Он обвиняется в даче взятки Иванову.

Защита просила отпустить бизнесмена под домашний арест или избрать запрет определенных действий, так как в деле нет сведений, подтверждающих вину их подзащитного.

Как сообщало ИА Регнум, 18 мая стало известно, что Фомин имел связи среди руководства предприятий Минобороны. Следствие опасалось, что обвиняемый мог начать угрожать свидетелям или, используя загранпаспорт и знакомства в иностранных государствах, сбежать за рубеж.

25 апреля стало известно, что фирма Фомина в 2022 году увеличила чистую прибыль почти вдвое. В 2021 году строительная компания получила чистую прибыль в размере 1,6 млрд рублей. В 2022 году этот показатель составил 2,8 млрд рублей.

Об аресте Тимура Иванова сообщалось 24 апреля. Басманный суд Москвы арестовал его по уголовному делу о коррупции и заключил под стражу до 23 июня 2024 года. Позднее стало известно, что замминистра обороны Иванову вменяют взятку в миллиард рублей.