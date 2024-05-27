В московском транспорте заработала виртуальная «Тройка»
Москва, 27 мая, 2024, 14:46 — ИА Регнум. В городском транспорте Москвы стала доступна оплата проезда виртуальной картой «Тройка». Выпустить её можно в приложении «Метро Москвы». Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
«Виртуальная «Тройка» разработана полностью на базе российских технологий. Инновация доступна владельцам всех 50 млн выпущенных пластиковых карт. Цифровизация билетной системы позволяет городу экономить 2,5 млрд руб. в год за счет отказа от печати чеков и бумажных билетов», — отметил руководитель Департамента транспорта в Telegram-канале ведомства.
Карта доступна к выпуску на любой модели смартфона. Время от покупки билета до валидации проезда составит менее 1 минуты. Пользоваться виртуальной «тройкой» можно в метро, на МЦК, МЦД, регулярном речном и наземном транспорте. Для удобства пассажиры могут настроить необходимый порог баланса. Средства спишутся автоматически с банковской карты, когда баланс «Тройки» опустится ниже указанного порога.
В пресс-службе Департамента транспорта объяснили, что для оплаты проезда виртуальной «Тройкой» нужно поднести экран телефона с активным QR-кодом к считывателю на турникете. В наземном транспорте отсканировать QR-код на экране валидатора камерой телефона.
Как сообщало ИА Регнум, около 80% поездок в московском метро пассажиры оплачивают транспортной картой «Тройка». Статистикой поделился мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, транспортная карта начала работать 11 лет назад и за прошедшее время по своей популярности обошла мировые аналоги.
В 2023 году производство «Тройки» и чипа к ней полностью локализовали в Москве. По последним подсчетам за время существования «Тройки» выпустили больше 50 миллионов карт.