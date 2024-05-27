Москва, 27 мая, 2024, 14:46 — ИА Регнум. В городском транспорте Москвы стала доступна оплата проезда виртуальной картой «Тройка». Выпустить её можно в приложении «Метро Москвы». Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

«Виртуальная «Тройка» разработана полностью на базе российских технологий. Инновация доступна владельцам всех 50 млн выпущенных пластиковых карт. Цифровизация билетной системы позволяет городу экономить 2,5 млрд руб. в год за счет отказа от печати чеков и бумажных билетов», — отметил руководитель Департамента транспорта в Telegram-канале ведомства.

Карта доступна к выпуску на любой модели смартфона. Время от покупки билета до валидации проезда составит менее 1 минуты. Пользоваться виртуальной «тройкой» можно в метро, на МЦК, МЦД, регулярном речном и наземном транспорте. Для удобства пассажиры могут настроить необходимый порог баланса. Средства спишутся автоматически с банковской карты, когда баланс «Тройки» опустится ниже указанного порога.

В пресс-службе Департамента транспорта объяснили, что для оплаты проезда виртуальной «Тройкой» нужно поднести экран телефона с активным QR-кодом к считывателю на турникете. В наземном транспорте отсканировать QR-код на экране валидатора камерой телефона.

Как сообщало ИА Регнум, около 80% поездок в московском метро пассажиры оплачивают транспортной картой «Тройка». Статистикой поделился мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, транспортная карта начала работать 11 лет назад и за прошедшее время по своей популярности обошла мировые аналоги.

В 2023 году производство «Тройки» и чипа к ней полностью локализовали в Москве. По последним подсчетам за время существования «Тройки» выпустили больше 50 миллионов карт.