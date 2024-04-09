Москва, 9 апреля, 2024, 11:18 — ИА Регнум. Около 80% поездок в московском метро пассажиры оплачивают транспортной картой «Тройка». Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Пресс-служба правительства Москвы Метро

Собянин отметил, что транспортная карта «Тройка» начала работать 11 лет назад. За это время по своей популярности она обошла мировые аналоги.

«В первую неделю было продано 200 тысяч карт, через 10 месяцев — 1 миллион, на сегодняшний день выпущено больше 50 миллионов», — отметил градоначальник.

В 2023 году производство «Тройки» и чипа к ней полностью локализовали в Москве. И на этот год запланирован запуск виртуального аналога карты для смартфонов.

«Чтобы пользоваться всеми преимуществами «Тройки», надо привязать её в личном кабинете приложения «Метрo Москвы» и подключить к программе лояльности «Город», — добавил Собянин.

Ранее Сергей Собянин ознакомился с ходом строительства станции «Народное Ополчение» Рублево-Архангельской линии метрополитена. Ожидается, что эта линия улучшит транспортное обслуживание 800 тысяч человек.

Всего с 2011 года московское правительство завершило строительство и реконструкцию 238,2 км линий, 114 станций, 4 дополнительных вестибюлей и 12 электродепо. Благодаря этому сеть столичного метрополитена выросла в 1,6 раза. Помимо этого, совместно с РЖД были введены в эксплуатацию линии наземного метро.