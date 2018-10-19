Ташкент, 19 октября, 2018, 15:14 — ИА Регнум. Сегодня, 19 октября, состоялась торжественная церемония старта проекта строительства первой АЭС в Республике Узбекистан. Мероприятие ознаменовало начало инженерных изысканий для выбора площадки строительства будущей атомной электростанции. Как сообщают в пресс-службе госкорпорации «Росатом», проект строительства АЭС предполагает возведение 2 энергоблоков с реакторами типа ВВЭР-1200. Энергоблоки относятся к поколению «3+» и полностью соответствуют современным требованиям МАГАТЭ в области безопасности, включая существенно повышенную надежность современных технологий.

Дьяков Владимир Леонидович АЭС

Церемония проходила в режиме телемоста между Ташкентом, где старт проекту дали президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев и президент Российской Федерации Владимир Путин, находящийся в Ташкенте с государственным визитом, и одной из площадок проведения изыскательских работ. На площадке о готовности к началу работ докладывали заместитель премьер-министра Республики Узбекистан Алишер Султанов и генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев. После приветственных слов лидеры двух стран нажатием символической кнопки положили начало буровым работам для отбора образцов грунта на одной из приоритетных площадок, которые были выбраны по результатам изучения с точки зрения сейсмологии, геологии, экологии и экономической целесообразности.

На площадке присутствовали гости из числа официальных лиц, руководителей и специалистов агентства по развитию атомной энергетики Узбекистана «Узатом» и российской госкорпорации «Росатом», инженеров и проектировщиков, представителей региональной администрации, общественных организаций, местных жителей и журналистов.

«Создание и развитие атомной энергетики Узбекистана, инициированное по решению президента Шавката Мирзиеева, определяет новую историю в энергетической отрасли страны и дает импульс для стабильного развития экономики и повышения благосостояния населения», — отметил в своем выступлении Алишер Султанов.

Комментируя событие, Алексей Лихачев заявил: «Сотрудничество Узбекистана и России в атомной сфере насчитывает более полувека, и мы гордимся тем, что Узбекистан выбрал именно российские технологии для возведения первой в стране АЭС. Росатом построит в Узбекистане самую современную в мире атомную станцию поколения «3+» с двумя энергоблоками ВВЭР-1200, которая отвечает всем международным требованиям безопасности».Кроме того, в рамках мероприятия был подписан меморандум о сотрудничестве в обучении и подготовке кадров в области атомной энергетики Республики Узбекистан между Росатомом, Академией наук Республики Узбекистан и агентством «Узатом». Документ предусматривает установление сотрудничества в области подготовки кадров для потребностей атомной энергетики и связанных сфер. Меморандум также предполагает сотрудничество в организации деятельности в Ташкенте филиала национального исследовательского ядерного университета «МИФИ».

Кроме того, руководители госкорпорации «Росатом» и «Узатом» Алексей Лихачев и Журабек Мирзамахмудов подписали меморандум о взаимопонимании по вопросам формирования позитивного общественного мнения в отношении атомной энергетики в Республике Узбекистан. Документ послужит основой для организации двустороннего сотрудничества в таких областях, как популяризация атомной энергетики в Узбекистане и информирование населения о современных ядерно-энергетических технологиях, обучение представителей национальных СМИ, организация и проведение совместных тематических конференций, а также реализация сторонами социальных и образовательных проектов на территории Узбекистана.

«Этот проект очень важен для развития российско-узбекских отношений, — считает заместитель директора Института стран СНГ Владимир Евсеев. — Потому что, во-первых, речь идёт о первой атомной электростанции в Центральной Азии. Обычно строительство АЭС предполагает участие субподрядчиков, а значит, для выполнения определенных работ российской стороной будут привлекаться и узбекские специалисты, для которых будут создаваться рабочие места. Напомню, стоимость проекта в примерно 11 млрд долларов. Россия берет на себя обучение и подготовку технического персонала станции. Это тоже положительный момент в проекте данного строительства. Будет создана новая отрасль в энергетике Узбекистана — атомная, которой до этого не существовало. Атомная энергетика позволит существенно экономить природные ресурсы, в частности природный газ, который нужен как для поставки на экспорт, так и для обеспечения нужд собственного населения. Это ещё один принципиально важный момент. В итоге Узбекистан получает фактически новую отрасль промышленности, что подтолкнёт к созданию новых смешанных производств, увеличению числа рабочих мест и экономии природного газа. Ещё один важный момент для Узбекистана — электроэнергия, вырабатываемая на АЭС, будет дешевле электроэнергии от других мощностей. Выбор российского проекта АЭС подтверждает курс на сближение между нашими двумя странами. Это взаимовыгодный проект. Его реализация позволит обеспечить экономическую стабильность в стране, а для России в свою очередь очень важна поддержка Узбекистана в регионе. Также он будет способствовать укреплению двусторонних отношений. Учитывая, что Узбекистан не входит в российские интеграционные проекты, то этот проект укрепит наши двусторонние отношения и национальную экономику Узбекистана».

«Строительство атомной станции — это серьезный, требующий немалого времени и усилий процесс, и, начав изыскательские работы по выбору площадки, Узбекистан находится в самом начале этого пути, — отметил советник президента ГК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков. — Но та скорость, с которой начались работы (межправсоглашение о возведении АЭС было подписано в начале сентября этого года), говорит о большой заинтересованности с узбекской стороны и позволяет надеяться на активное развитие проекта. У Узбекистана есть запасы урана, и его желание создать атомную энергетику вполне понятно. В настоящее время около 75% производимой в стране электроэнергии страна получает от газовой генерации, 20% — от ГЭС и немногим более 4% — от угольных станций, также электроэнергия импортируется из Таджикистана и Киргизии. Появление такого крупного источника энергии, как двухблочная атомная станция, станет мощным драйвером развития местной промышленности, при этом стоит помнить, что АЭС — это часть безуглеродной энергетики, то есть ее появление не окажет негативного влияния на окружающую среду. Выбор российской технологии обусловлен успешными долгосрочными отношениями двух стран в атомной сфере, но не только. Росатом сегодня объективно лидирует на мировом рынке строительства АЭС. Узбекистан получит самые современные атомные энергоблоки, отличающиеся повышенным уровнем безопасности и улучшенными экономическими характеристиками. В России в реализации этого проекта будут участвовать десятки предприятий, и очень важно, что они получат гарантированную загрузку на несколько лет вперед. Если говорить о жизненном цикле станции, то это теперь около 100 лет, включая эксплуатацию и вывод из эксплуатации. Все это время Россия будет поставлять Узбекистану ядерное топливо, услуги по сервису АЭС и подготовке персонала. Узбекской стороне также могут быть интересны отечественные разработки в ядерных технологиях для медицины и сельского хозяйства».