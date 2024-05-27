Канберра, 27 мая, 2024, 14:12 — ИА Регнум. Австралия не планирует использовать российские активы, заблокированные на ее территории, и изымать их в пользу Украины. Об этом в эфире радиостанции ABC сообщил министр обороны страны Ричард Марлз.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

«Существуют конституционные преграды, связанные с тем, чтобы просто забрать российские активы и использовать их, но мы продолжим их заморозку. И это делается в дополнение к существенным санкциям, которые мы ввели в отношении торговли. Таким образом, мы продолжаем делать все, что можем, но на законных основаниях», — заявил министр обороны.

Он добавил, что не будет публично озвучивать сумму всех замороженных российских активов. Но, по словам Марлза, она существенно меньше той, которую указали австралийские СМИ. В публикациях фигурировала сумма 9 млрд австралийских долларов (около $6 млрд).

Как сообщало ИА Регнум, 17 мая Австралия ввела очередной пакет санкций в отношении российских предприятий, которые, по мнению властей страны, вовлечены в военно-техническое сотрудничество между Москвой и Пхеньяном. Этим жестом страна показа, что осуждает «незаконный экспорт, закупку и использование Россией северокорейских баллистических ракет» в ходе конфликта с Украиной, заявила министр иностранных дел Пенни Вонг. Санкции коснулись шести российских организаций.

Ранее стало известно, что Венгрия мешает одобрению Евросоюзом (ЕС) изъятия прибыли с замороженных российских активов на военное финансирование Украины. По информации источника одной из британских газет, страна блокируют всё, что связано с военной поддержкой Украины и не планирует менять своё решение минимум до июньских выборов в Европарламент. Против конфискации российских активов выступили и в Германии. Официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт напомнил, что подобные действия противоречат основополагающим принципам международного права.

Министр финансов России Антон Силуанов 25 мая заявил, что страна симметрично ответит в случае незаконного использования её активов странами Запада. Он напомнил, что у России также имеются замороженные деньги на счетах и активы, от которых получаются доходы. И если Запад создаст прецедент, нарушающий правовые нормы, то получит зеркальный ответ.