Канберра, 17 мая, 2024, 09:42 — ИА Регнум. Австралия ввела очередной пакет санкций в отношении российских предприятий, которые, по мнению властей страны, вовлечены в военно-техническое сотрудничество между Москвой и Пхеньяном. Об этом 17 мая заявила министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг.

ТАСС/EPA/LUKAS

«Австралия самым решительным образом осуждает незаконный экспорт, закупку и использование Россией северокорейских баллистических ракет в ходе <…> [конфликта на Украине]», ― отмечено в документе, опубликованном на сайте австралийского МИД.

Глава внешнеполитического ведомства уточнила, что адресные финансовые санкции вводят в отношении шести российских организаций, якобы связанных с поставками Северной Кореей оружия в Россию. В их числе ООО «Восточная стивидорная компания» (входит в Global Ports), ООО «Марин транс шиппинг, ООО «М Лизинг» и АО «Совфрахт».

По словам Вонг, углубление сотрудничества между КНДР и Россией имеет серьёзные последствия для безопасности Европы, Корейского полуострова и всего Индо-Тихоокеанского региона. Она подчеркнула, что Австралия продолжит работать с союзниками и партнёрами, чтобы привлечь Россию и Северную Корею к ответственности.

Как сообщало ИА Регнум, координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома адмирал ВМС США в отставке Джон Кирби 13 октября прошлого года заявил журналистам, что КНДР якобы поставила России вооружение для спецоперации.

При этом власти КНДР опровергли это сообщение, заявив, что таким образом Вашингтон пытается подорвать имидж Пхеньяна.

Глава российского МИД Сергей Лавров 20 октября заявил, что утверждения США о предоставлении Пхеньяном военной помощи Москве являются слухами.

Внешнеполитические ведомства США, Южной Кореи и Японии 25 октября выступили с совместным заявлением о якобы попытках приобретения Россией военного снаряжения в КНДР. При этом конкретных примеров и доказательств стороны не привели.

В начале января Кирби сообщил, что США располагают данными о якобы использовании Россией для ударов по Украине полученных от КНДР ракет. Он пообещал, что США наложат санкции на тех, кто помогает в обеспечении передач между Россией, Ираном и Северной Кореей.

Глава министерства обороны Южной Кореи Шин Вон Сик заявил 18 марта, что КНДР с 2023 года якобы отправила в Россию около семи тысяч контейнеров с боеприпасами, военной техникой и оборудованием.

Лавров подчеркнул, что в отношениях с Пхеньяном Россия не нарушает норм международного права. О том, что Россия не нарушает никаких международных обязательств, взаимовыгодно развивая отношения с Ираном и КНДР, 31 января также заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

При этом Песков указал на отсутствие доказательств в подобных заявлениях представителей западных стран.

Власти Австралии 24 февраля ввели очередные антироссийские санкции, включающие в себя ограничения в отношении 55 физических и 37 юридических лиц. Ограничения ввели в том числе в отношении предприятий российского военно-промышленного комплекса и объектов в энергетическом и горнодобывающем секторах. Также рестрикциям подверглись компании и физические лица из Белоруссии, Ирана и Северной Кореи, якобы связанные с «российскими закупочными сетями».