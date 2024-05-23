Берлин, 23 мая, 2024, 09:47 — ИА Регнум. Власти Германии сдержанно отреагировали на инициативу Соединённых Штатов использовать замороженные активы России для помощи Украине, передаёт Tagesschau.

Известия/ Сергей Лантюхов

«Наша позиция остаётся неизменной: речь идёт о доходах от замороженных активов. Речь не идёт о самих активах», — заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт.

Он добавил, что конфискация активов противоречит основополагающим принципам международного права.

Как передавало ИА Регнум, посягательство Запада на замороженные активы России является элементом гибридной войны, отмечала официальный представитель МИД Мария Захарова. Она добавила, что Москва подобные действия будет расценивать как воровство, и подчеркнула, что Запад самостоятельно разрушает им же созданную международную валютно-финансовую систему.

Европейский союз встал на путь саморазрушения, превратив воровство активов в инструмент внешней политики, заявили в постоянном представительстве Российской Федерации при ЕС. При этом Евросоюз осознанно пошёл на воровство суверенных активов иностранного государства. Это наглядно демонстрирует «европейские ценности» и западный «порядок, основанный на правилах». Последствия такого решения будут иметь непредсказуемый характер для еврозоны и экономики государств. Рано или поздно Евросоюзу придётся вернуть украденное России, заключили в постпредстве.