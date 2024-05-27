Москва, 27 мая, 2024, 13:20 — ИА Регнум. Североатлантический альянс не видит прямой угрозы нападения на страны НАТО, но считает нужным наращивать военное присутствие в Черноморском регионе, заявил 27 мая генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в рамках Парламентской ассамблеи альянса.

РИА Новости/Пресс-служба Черноморского флота ВМФ РФ

«По мере того как продолжается конфликт на Украине и есть нестабильность в Черноморском регионе, есть необходимость повышать нашу бдительность, повышать наше присутствие на земле и в воздухе», — заявил генсек НАТО.

Столтенберг добавил, что страны — члены альянса договорились увеличить инвестиции в создание интегрированной противоракетной обороны, чтобы увеличить способность быстро усилить или переместить военные возможности.

При этом он заявил, что НАТО продолжает придерживаться принципа нераспространения конфликта на Украине за пределы её территории и не ищет конфликта с Россией. По его словам, поддержка киевского режима якобы не делает альянс стороной конфликта.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале Столтенберг также заявлял, что НАТО не видит никакой непосредственной военной угрозы своим странам-членам. Отсутствие этой угрозы он объяснял якобы военной мощью альянса.

Президент Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону в феврале заявил, что НАТО старается запугать население мнимой российской угрозой. По словам российского лидера, думающие люди прекрасно понимают, что угроза со стороны России просто раздувается.

Летом 2023 года ВВС стран НАТО серьёзно нарастили присутствие в западной части Чёрного моря. По данным мониторингового сервиса ItaMil. Radar, в районе территориальных вод Румынии и Болгарии заметили военные самолёты и беспилотники ВВС США, Италии, Великобритании, а также разведывательные борта, принадлежащие авиакрылу сил НАТО в Европе.