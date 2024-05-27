Донецк, 27 мая, 2024, 12:36 — ИА Регнум. Сотрудники Росгвардии задержали на территории ДНР семерых человек по подозрению в пособничестве украинской армии. Об этом 27 мая сообщила пресс-служба ведомства.

Росгвардия

«В ДНР силами Росгвардии благодаря информации, полученной от военной контрразведки, задержано семь граждан по подозрению в пособничестве ВСУ», — проинформировали в пресс-службе.

Уточняется, что сотрудники также задержали за призывы к террористической и экстремистской деятельности 26 человек и ещё 14 человек, подозреваемых в совершении преступлений.

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Как сообщало ИА Регнум, 23 мая в ДНР задержали двух жителей Мариуполя по подозрению в шпионаже в пользу Украины. По информации регионального управления ФСБ, задержанные вели сбор информации о местах расположения подразделений МВД и Росгвардии в Мариуполе, затем передавая её киевским спецслужбам.

ФСБ 13 мая задержала в Нижегородской области бывшего сотрудника «Яндекса» по делу о финансировании украинских войск. По информации следователей, задержанный причастен к совершению государственной измены в форме оказания финансовой помощи ВСУ.

Ранее в этот же день официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила о проведении операции по задержанию подозреваемых в мошенничестве и вымогательстве, в ходе которой задержали девятерых человек. Она уточнила, что часть добытых преступным путём денег преступники направили на финансирование ВСУ.