Донецк, 23 мая, 2024, 07:58 — ИА Регнум. Двоих жителей Мариуполя задержали спецслужбы Донецкой Народной Республики (ДНР) по подозрению в шпионаже в пользу Украины. Об этом 23 мая сообщили журналистам в пресс-службе регионального УФСБ.

Иван Шилов ИА REGNUM Задержание

Уточняется, что задержанные собирали информацию о местах расположения подразделений МВД и Росгвардии в Мариуполе и передавали её спецслужбам киевского режима по специальным каналам связи.

«Благодаря своевременным оперативным мероприятиям удалось предотвратить потери среди сотрудников силовых структур и гражданского населения», — пояснили в УФСБ.

Отмечается, что подозреваемые полностью признали свою вину под тяжестью собранных доказательств и оказывают содействие в установлении иных лиц, причастных к работе на спецслужбы Украины.

Возбуждено два уголовных дела по статье о шпионаже (ст. 276 УК России).

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Забайкалье суд вынес приговор женщине, причастной к государственной измене в виде шпионажа в интересах спецслужбы Украины. Отмечается, что женщина собирала и передавала украинским спецслужбам информацию о передвижении военнослужащих и воинских соединений ВС России, готовящихся к отправке в зону СВО, по территории Забайкальского края.

Женщине назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии общего режима и с ограничением свободы на один год. Приговор вступил в силу.