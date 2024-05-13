Москва, 13 мая, 2024, 09:37 — ИА Регнум. МВД России провело операцию по задержанию подозреваемых в мошенничестве и вымогательстве. Часть добытых преступным путём средств аферисты направили на финансирование ВСУ. Задержаны девять человек, сообщила 13 мая официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в Telegram-канале.

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Деньги вымогали у жителей Москвы, к которым мошенники входили в доверие, используя открытые сведения об их семьях. Москвичей они убедили взять ряд крупных кредитов, а деньги перевести на счета аферистов.

После этого поверившим мошенникам москвичам сообщали, что им и их близким угрожает опасность. Их убеждали в том, что они должны выехать в другие регионы и ни с кем из близких не выходить на связь. Пока обманутые скрывались на съёмных квартирах, мошенники требовали выкуп от их родственников за якобы похищенных людей.

«Несмотря на принимаемые нарушителями закона меры конспирации, сотрудники ГУУР МВД России, отдела уголовного розыска УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве во взаимодействии с коллегами из других территориальных подразделений МВД России и ФСБ России задержали девять жителей разных регионов нашей страны», — сообщила Волк.

Официальный представитель МВД России добавила, что задержанных подозревают в создании преступного сообщества, в участии в его деятельности, в мошенничестве и в вымогательстве.

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Как сообщало ИА Регнум, ФСБ 13 мая проинформировало о задержании жителя Владивостока, подозреваемого в работе на военную разведку Украины. Он занимался сбором и передачей Киеву данных об объектах военной инфраструктуры в Приморском крае. Против задержанного возбудили уголовное дело о госизмене.