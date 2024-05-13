Нижний Новгород, 13 мая, 2024, 09:53 — ИА Регнум. Сотрудники ФСБ задержали бывшего сотрудника «Яндекса», подозреваемого в финансировании ВСУ. Против него возбудили уголовное дело о госизмене, сообщили 13 мая в ФСБ.

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Задержание провели в Нижегородской области. По версии следствия, задержанный бывший сотрудник ООО «Яндекс» причастен к совершению госизмены в форме оказания финансовой помощи украинской армии.

Он после начала спецоперации переводил деньги на счёт фонда, зарегистрированного на Украине, который финансировали приобретения украинской армией бронетехники, боеприпасов, экипировки, лекарств.

Мужчина уезжал из России, когда в стране проходила частичная мобилизация. В России его привлекали ранее к административной ответственности за участие в несанкционированных митингах.

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