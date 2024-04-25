Москва, 25 апреля, 2024, 15:36 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин призвал крупный бизнес принять участие в ежегодном Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в этом году. Глава государства 25 апреля выступил на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

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Как отметил президент, в этом году прогресс регионов по внедрению инвестиционного стандарта обсудят в рамках национального рейтинга состояния инвестклимата. По традиции его результаты будут представлены на площадке Петербургского международного экономического форума, добавил Путин.

«И, пользуясь случаем, конечно, хочу всех вас, уважаемые коллеги, пригласить на это наше традиционное мероприятие в Питере», — сказал глава государства.

ПМЭФ пройдёт с 5–8 июня этого года.

Как передавало ИА Регнум, ПМЭФ-2023 стартовал 14 июня. На форуме организовали 140 различных мероприятий. В 2023 году в форуме приняли участие 17 тыс. представителей из 130 стран. Участники ПМЭФ подписали 900 соглашений, общая сумма которых достигла почти 3,9 трлн руб. В этом году российский лидер Владимир Путин выступил на ПМЭФ 16 июня. Во время своей речи на форуме глава государства заявил, что Запад делает всё, чтобы Россия потерпела стратегическое поражение в ходе спецоперации на Украине.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, на форуме были все делегации, которые хотели принять участие. Представитель Кремля отмечал, что не было зарубежных делегаций, которым отказали или не пустили на форум.

Кроме того, главы шести стран Африки прибыли в Санкт-Петербург на встречу с президентом России.