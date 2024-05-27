Вашингтон, 27 мая, 2024, 11:48 — ИА Регнум. Странам Запада необходимо понять, что они не сумеют добиться поражения России в украинском конфликте. Такое мнение 26 мая высказал научный сотрудник вашингтонского Института ответственного государственного управления Куинси, политолог и историк Марк Эпископос в статье для журнала The American Conservative.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Политикам потребуется признать, что не существует реального пути к безоговорочному поражению России, и, соответственно, сформировать взгляды на прекращение конфликта», — написал он.

По словам эксперта, украинский конфликт всё ещё возможно урегулировать на условиях, гарантирующих Киеву суверенитет Украины и при этом обеспечивающих интересы США.

Эпископос отметил, что за время ведения военных действий Вооружённые силы России стали только сильнее, а существующая стратегия западных союзников Украины не способна помочь Киеву, так как они существенно недооценивают военные возможности России.

Он также отметил, что Запад, несмотря на наличие богатств, превышающих российские, за последние три года не смог легко и быстро конвертировать это неравенство в конкретные военные возможности, которые нужны ВСУ для победы над российскими войсками.

Как сообщало ИА Регнум, 18 мая президент Болгарии Румен Радев назвал невозможной победу над Россией в украинском конфликте. По его словам, исход военных действий на Украине является очевидным и поставки Западом оружия Киеву не помогут.

При этом помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан 26 апреля заявил, что американская сторона верит в то, что Украина якобы способна победить в конфликте с Россией. По его утверждению, киевский режим якобы может победить за счёт «огромных усилий» США и других союзников по поставкам вооружений украинским войскам.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 18 апреля отметил, что Киев подталкивают к войне «до последнего украинца» с выгодой для Вашингтона. Представитель Кремля уточнил, что в США из-за внутриполитических разногласий ищут разные модальности для оказания помощи киевскому режиму.

Президент РФ Владимир Путин в декабре 2023 года заявил, что западные страны пытаются раздавить Россию, однако этого не случится никогда. Глава государства подчеркнул, что Россию никогда не сумеют «оттеснить, ослабить и раздавить».