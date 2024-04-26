Вашингтон, 26 апреля, 2024, 20:21 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки верят, что Украина способна победить в конфликте с Россией, в том числе за счёт помощи от Вашингтона и других западных союзников, заявил 26 апреля помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

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«Да, они могут. Они могут победить», — сказал Салливан в интервью телеканалу NBC.

Он заявил, что Киев якобы может добиться этого результата за счёт «огромных усилий», мобилизованных США и другими союзниками для поставок ВСУ необходимого вооружения.

По словам помощника Джозефа Байдена, военно-промышленный комплекс США наращивает производство вооружений, в частности, боеприпасов, в которых нуждается Киев.

«Мы удвоили производство артиллерийских снарядов и намерены увеличить его ещё в два раза до конца текущего года», — сообщил он.

Как передавало ИА Регнум, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что победа России в специальной военной операции неизбежна.

Американская военная помощь Киеву не остановит продвижение российских сил, поскольку Москва опережает Запад в производстве вооружений, признал ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Он призвал западные страны наращивать объёмы производства оружия.

Выделение Вашингтоном финансовой помощи киевскому режиму приведёт к гибели ещё нескольких десятков тысяч жителей Украины, поскольку затянет конфликт и расширит число вовлечённых в него, отмечал американский экономист Джеффри Сакс.

Соединённые Штаты своими решения ставят крест на судьбе Украины, используя её в качестве тарана против России, заявил посол России в США Анатолий Антонов. Комментируя подписанный президентом США закон о предоставлении военной помощи Украине, Антонов заявил, что Вашингтон сделал выбор в пользу войны и встал на сторону зла, поддержав фашизм.