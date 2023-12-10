Москва, 10 декабря, 2023, 11:25 — ИА Регнум. Запад пытается раздавить Россию, но этого не случится никогда, заявил президент РФ Владимир Путин журналисту Павлу Зарубину.

Сергей Корсун ИА Регнум

Россию никогда не смогут «оттеснить, ослабить и раздавить», сказал глава государства в программе «Москва. Кремль. Путин».

Как сообщало ИА Регнум, Путин не раз говорил о стремлении стран коллективного Запада уничтожить Россию. В августе на совещании с правительством глава государства подчеркнул, что киевский режим и его западные хозяева пытаются уничтожить всё русское, но у такой политики нет будущего.

В феврале Путин подчёркивал в интервью телеканалу «Россия-1», что ликвидация России — общая цель западных стран. По его словам, они хотят «раскассировать бывший Советский Союз и его основную часть ― Российскую Федерацию».

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