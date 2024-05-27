Ереван, 27 мая, 2024, 10:18 — ИА Регнум. Сотрудники полиции Армении по состоянию на 09:10 мск задержали 196 участников протестных акций, перекрывавших улицы и магистрали на территории республики. Об этом 27 мая сообщили в пресс-службе МВД страны.

Александр Патрин/ТАСС

По словам представителя МВД, которые процитировало РЕН ТВ, задержанные участники протестных акций не выполнили законные требования полицейских.

Ранее стало известно, что полиция Армении, по состоянию на 07:55 мск, задержала 67 протестующих по всей стране. В республике с утра 27 марта начались акции гражданского неповиновения, участники которых требуют отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 26 мая лидер оппозиции Армении, глава движения «Тавуш во имя Родины», архиепископ Армянской апостольской церкви Баграт (Галстанян) анонсировал проведение с 27 мая акций гражданского неповиновения в стране. Оппозиция республики хочет с помощью этого заставить правительство страны «считаться с требованием народа».

Ранее в этот же день Галстанян заявил на митинге в Ереване о намерении встретиться с премьер-министром страны. Он также призвал протестующих пойти к резиденции Пашиняна, соблюдая закон и воздерживаясь от провокаций.

Замглавы аппарата правительства республики Чахоян в ответ на это заявил, что Пашинян находится в зоне наводнения на севере страны, и назвал действия Галстаняна провокацией.