Тель-Авив, Израиль, 27 мая, 2024, 08:49 — ИА Регнум. Израильские Военно-воздушные силы нанесли удары по военным объектам шиитского движения «Хезболла» на территории Ливана. Об этом 27 мая сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Hussein Malla/AP/TASS

«Ночью истребители и самолёты израильских ВВС нанесли удары по дополнительным объектам террористов «Хезболлы» на юге Ливана, включая склад оружия «Хезболлы» и военное сооружение в районе Мейс-эль-Джабальс», — говорится в сообщении.

Уточняется, что авиация Израиля также нанесла удары по инфраструктуре шиитского движения в районе Хиама и дополнительным военным сооружениям около Хулы.

Как сообщало ИА Регнум, 25 мая пресс-служба ЦАХАЛ заявила об атаке по военным объектам «Хезболлы» на ливанской территории. Отмечалось, что израильская артиллерия открыла огонь в районе Кфаркелы на юге Ливана.

В ночь на 29 апреля истребители ВВС Израиля нанесли удар по объектам «Хезболлы» на юге Ливана. Военные ЦАХАЛ атаковали инфраструктуру шиитского движения в районах Джебель-Блат и нанесли удар по объектам «Хезболлы» в районе города Марвахина.

Пресс-служба ЦАХАЛ 16 апреля объявила о ликвидации одного из командиров ракетного подразделения «Радван» шиитского движения «Хезболла». По утверждению израильских военных, он планировал запуски ракет по территории Израиля из западных и центральных районов Ливана.