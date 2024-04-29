Тель-Авив, Израиль, 29 апреля, 2024, 09:22 — ИА Регнум. Израильские военные нанесли удары по объектам ливанского движения «Хезболла» в Ливане, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ в своём Telegram-канале.

Li Rui/Global Look Press

«Ночью истребители ВВС Израиля нанесли удары по террористическим объектам «Хезболла» на юге Ливана», — сообщили в пресс-службе.

Израильские военные нанесли удары по инфраструктуре в районах Джебель-Блат. Также, отмечает ЦАХАЛ, армия Израиля атаковала военные объекты «Хезболла» в районе города Марвахин.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 26 апреля «Хезболла» распространила информацию о нанесении ударов по позициям ЦАХАЛ на приграничной территории в районе деревни Аль-Маликия. Ливанское движение сообщило, что атаковало израильские позиции в поддержку палестинского народа в секторе Газа.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 10 апреля на встрече со специальным координатором ООН по ближневосточному мирному процессу норвежцем Тором Веннесландом заявил о необходимости немедленного прекращения огня в Газе, освобождения заложников и обеспечения безопасного и беспрепятственного доступа ко всем пострадавшим и нуждающимся.