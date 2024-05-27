Тайбэй, 27 мая, 2024, 08:38 — ИА Регнум. Учения Народно-освободительной армии Китая якобы свидетельствуют о незаинтересованности Пекина «взять Тайвань мирным путём». Такое утверждение 27 мая сделал глава комитета по иностранным делам палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол на встрече в Тайбэе с главой администрации острова Лай Циндэ, которую транслировал местный телеканал «Миньши Синьвэньван».

Юрий Смитюк/ТАСС

Как отметил Маккол, после вступления главы администрации Тайваня в должность китайская армия провела «запугивающие» манёвры в районе острова с участием 111 летательных аппаратов и 46 кораблей.

По его утверждению, это якобы демонстрирует то, что Пекин «не заинтересован во взятии Тайваня мирным путём».

Как передавало ИА Регнум, 23 мая минобороны КНР сообщило о начале учений сил Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая в районе Тайваня. Отмечалось, что китайские военные проведут боевое патрулирование вокруг острова для проверки реальных совместных боевых возможностей.

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что Вашингтон серьёзно нарушит принцип «одного Китая» в случае визита американских конгрессменов на Тайвань. По его словам, Пекин выступает против официальных контактов США с Тайванем и против вмешательства Вашингтона в дела Тайбэя.

Американский институт на Тайване 26 мая сообщил, что делегация Конгресса США приедет на Тайвань с 26 по 30 мая. Уточнялось, что делегацию из шести конгрессменов возглавит Маккол.

Министр иностранных дел КНР Ван И 20 мая на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым заявил, что Пекин ценит позицию Москвы по Тайваню. Глава МИД КНР также указал на то, что уверен в том, что Россия продолжит поддерживать Китай в вопросах, затрагивающих его коренные интересы.