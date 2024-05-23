Пекин, 23 мая, 2024, 23:42 — ИА Регнум. Американские власти нарушат принцип «одного Китая» в случае визита членов Конгресса США на Тайвань, заявил 23 мая на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

Анна Раткогло / РИА Новости Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине

«Если американские конгрессмены посетят Тайвань, они серьёзно нарушат принцип «одного Китая». <…> Китай требует от США соблюдать это, а также положения трёх совместных китайско-американских коммюнике и воздерживаться от организации визитов на Тайвань членов Конгресса», — отметил дипломат.

По словам Вэньбиня, Китай всегда выступал против любых форм официальных контактов между США и Тайванем, а также против вмешательства Вашингтона в дела Тайбэя.

Как сообщало ИА Регнум, 20 мая министр иностранных дел Китая Ван И на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым заявил, что Пекин ценит позицию Москвы по Тайваню. Как бы ни менялась ситуация на Тайване, это не может повлиять на тот факт, что он является частью Китая, добавил Ван И. Также он выразил уверенность, что Москва продолжит оказывать Пекину твёрдую поддержку по вопросам, которые затрагивают его коренные интересы.

В январе 2024 года Пекин сделал представление Вашингтону из-за высказываний по Тайваню, противоречащих принципу «одного Китая». В МИД КНР потребовали от США соблюдать три совместных китайско-американских коммюнике, подтвердить на деле, что США не поддерживают независимость Тайваня, а также возможность существования двух Китаев или Китая и Тайваня отдельно. Кроме того, в ведомстве призвали Белый дом не использовать тайваньский вопрос для сдерживания Китая.