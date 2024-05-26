Пекин, 26 мая, 2024, 15:30 — ИА Регнум. Делегация Конгресса США с 26 по 30 мая посетит Тайвань, сообщил 26 мая Американский институт на Тайване.

Иван Шилов ИА Регнум

Делегацию возглавляет председатель комитета Палаты представителей Конгресса по иностранным делам Майкл Маккол, всего в состав группы входят шесть конгрессменов.

«Члены делегации встретятся с высокопоставленными тайваньскими руководителями и представителями гражданского общества, обсудят американо-тайваньские отношения, региональную безопасность, торговлю и инвестиции, а также другие важные вопросы, представляющие взаимный интерес», — сказано в сообщении института.

Как передавало ИА Регнум, 23 мая официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что американские власти серьёзно нарушат принцип «одного Китая» в случае визита членов Конгресса США на Тайвань. Китай выступает против официальных контактов между США и Тайванем в любых формах, а также против вмешательства Вашингтона в дела Тайбэя, подчеркнул представитель МИД КНР.

В январе 2024 года Пекин сделал представление Вашингтону из-за высказываний по Тайваню, противоречащих принципу «одного Китая». В МИД КНР потребовали от США подтвердить на деле, что Вашингтон не поддерживает ни независимость Тайваня, ни возможность существования «двух Китаев». Китайское ведомство также призвало Белый дом не пытаться использовать тайваньский вопрос для сдерживания КНР.

20 мая на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что Пекин ценит позицию Москвы по Тайваню. Он выразил уверенность, что Москва продолжит оказывать Пекину твёрдую поддержку по вопросам, которые затрагивают его коренные интересы.