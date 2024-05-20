Астана, 20 мая, 2024, 18:04 — ИА Регнум. Пекин ценит позицию Москвы по Тайваню, заявил 20 мая министр иностранных дел Китая Ван И на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым на полях СМИД ШОС в Астане.

Wiktor Dabkowski/Global Look Press

По его словам, как бы ни менялась ситуация на Тайване, это не может изменить тот факт, что он является частью Китая и «не сможет помешать исторической тенденции к неизбежному воссоединению КНР.

«В своей речи после победы на выборах президент РФ Владимир Путин особо подчеркнул, что Тайвань является частью Китая, и Пекин это высоко ценит», — заявил Ван И.

Дипломат также выразил уверенность, что Москва продолжит оказывать Пекина твёрдую поддержку по вопросам, которые затрагивают его коренные интересы.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Тайвань является неотъемлемой частью КНР. С годами позиция российского лидера не поменялась, заявил помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков.

В январе 2024 года Пекин сделал представление Вашингтону из-за высказываний по Тайваню, противоречащих принципу «одного Китая». В МИД КНР потребовали от США соблюдать три совместных китайско-американских коммюнике, а также подтвердить на деле, что США не поддерживают независимость Тайваня, а также возможность существования двух Китаев или Китая и Тайваня отдельно. Кроме того, в ведомстве призвали Белый дом не использовать тайваньский вопрос для сдерживания Китая.