Пекин, 23 мая, 2024, 05:46 — ИА Регнум. Военные учения вокруг Тайваня начали силы Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая. Об этом 23 мая сообщает министерство обороны КНР.

Иван Шилов ИА REGNUM КНР и Тайвань

«Восточная зона боевого командования с 07:45 (02:45 мск) 23 мая проводит совместные военные учения в Тайваньском проливе, к северу, югу и востоку от острова Тайвань, а также вокруг островов Цзиньмэнь, Мацзу, Уцю и Дунъинь», — уточняется в заявлении минобороны Китая.

Как заявил официальный представитель Восточной зоны боевого командования Ли Си, учения сосредоточатся на совместном патрулировании военно-морских и военно-воздушных сил с целью проверки боевой готовности. Будут отработаны совместный захват права контроля на поле боя и совместное нанесение точных ударов по ключевым целям.

В манёврах 23–24 мая, по словам Ли Си, примут участие сухопутные, военно-морские, военно-воздушные и ракетные силы. Они проведут боевое патрулирование вокруг острова Тайвань для проверки реальных совместных боевых возможностей сил Восточной зоны боевого командования.

Учения начались через три дня после вступления в должность нового главы администрации острова Лая Циндэ. Ожидается, что он продолжит курс предыдущей администрации на достижение независимости острова.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Пекин ценит позицию Москвы по Тайваню. Такое заявление сделал 20 мая министр иностранных дел Китая Ван И на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым на полях СМИД ШОС в Астане.

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Тайвань является неотъемлемой частью КНР. С годами позиция российского лидера не поменялась, заявил помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков.