Лондон, 27 мая, 2024, 08:07 — ИА Регнум. Интервью главы киевского режима Владимира Зеленского на фоне руин в Харькове не повлияет на решение председателя КНТ Си Цзиньпина пропустить конференцию в Швейцарии по Украине. Своим мнением поделился обозреватель телеканала Sky News Джон Спаркс.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Си Цзиньпин чётко дал понять <…> что конфликт на Украине не имеет к нему никакого отношения. <…> Видеоприглашение, записанное среди руин в Харькове, вряд ли заставит председателя КНР изменить свою позицию», — заявил журналист.

Он добавил, пиар-акции киевского режима потеряли всякое влияние не только на мир, но и на союзников Украины. Даже президент США Джо Байден, скорее всего, проигнорирует призыв. Американский лидер также больше не ценит красивые фотографии с Зеленским, заключил Спаркс.

Как сообщало ИА Регнум, 26 мая Владимир Зеленский обратился с просьбой к Си Цзиньпину и Джо Байдену поддержать саммит в Швейцарии. Своё видеообращение глава киевского режима опубликовал в соцсетях.

Руководитель аналитического центра Strategic Group Sofia Андрей Ермолаев заявил, что решение Зеленского вынести на обсуждение в рамках конференции в Швейцарии только три пункта из его так называемой «формулы мира» лишит предстоящую встречу какого-либо значения. По его мнению, саммит в Швейцарии необходим Киеву, чтобы в первую очередь подогреть угасший интерес Запада к конфликту на Украине. Однако предположение об охладевающем интересе подтвердили отказы ряда лидеров государств, в том числе президента США, посетить мероприятие. Так называемая «формула мира» перестанет восприниматься западными союзниками Киева всерьёз, из-за чего Запад предпочтёт вести переговоры об урегулировании конфликта с Россией без участия Украины, выразил опасение аналитик.