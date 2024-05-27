Москва, 27 мая, 2024, 07:23 — ИА Регнум. Депутаты внесут на рассмотрение Госдумы законопроект о внесении изменения в статью Федерального закона «О страховых пенсиях». Об этом 27 мая сообщила газета МК.RU.

Иван Шилов ИА Регнум Госдума

При принятии инициативы на досрочную пенсию смогут рассчитывать педагоги среднего профобразования. Утверждается, что правила досрочного пенсионного обеспечения педагогических работников устарели. В связи с этим необходимо учитывать, что в учреждениях среднего профобразования обучается не менее 50% детей в возрасте до 18 лет и стаж работы педагога составляет не менее 25 лет.

Отмечается, что при принятии закона на досрочную пенсию при достижении 50 лет смогут выйти сотрудники, проработавшие не менее 25 лет в органах управления и подразделениях пожарной охраны ВС России. По мнению депутатов, введение пенсий за выслугу лет для работников, участвующих в тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ, вызвано риском утраты профессиональной трудоспособности до достижения общего пенсионного возраста из-за неблагоприятных факторов их профессиональной деятельности.

По словам инициаторов, законопроект не противоречит международным договорам России и не повлечёт отрицательных социально-экономических, финансовых и других последствий.

Как сообщало ИА Регнум, с 1 июня российские граждане, которым в мае исполнилось 80 лет, будут получать повышенную пенсию. Получатели страховой пенсии по старости будут получать доплату в размере 100%, то есть фиксированная часть пособия увеличится вдвое. Заявления на повышенную выплату не нужны, пенсия вырастет автоматически.

В мае член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб заявила, что с 2025 года страховые пенсии по старости для неработающих российских пенсионеров будут индексировать дважды. С 1 февраля эти выплаты будут повышаться на процент инфляции и с 1 апреля — на процент доходов от инвестиционного портфеля. Социальные пенсии также будут индексировать ежегодно с 1 апреля.