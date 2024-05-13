Москва, 13 мая, 2024, 04:05 — ИА Регнум. Страховые пенсии по старости для неработающих российских пенсионеров будут с 2025 года индексировать дважды. Об изменениях рассказала член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

Как пояснила политик, страховая часть пенсии по старости будет повышаться с 1 февраля на процент инфляции и с 1 апреля на процент доходов от инвестиционного портфеля.

Социальные пенсии также будут индексировать ежегодно с 1 апреля.

Как сообщало ИА Регнум, глава государства Владимир Путин поручил обеспечить устойчивый рост доходов населения и уровня пенсионного обеспечения не ниже уровня инфляции. Об этом говорится в опубликованном на сайте Кремля указе о национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года.

Министр финансов России Антон Силуанов в октябре 2023 года заявил, что размер средней пенсии в 2024 году достигнет 23,2 тыс. рублей. Путин, в свою очередь, отмечал, что индексация социальных выплат с 1 февраля 2024 года коснулась почти 20 миллионов граждан. Повышение доходов и качества жизни граждан России является приоритетом для властей, подчеркнул президент.