Москва, 26 мая, 2024, 09:53 — ИА Регнум. Российские граждане, которым в мае исполнилось 80 лет, с 1 июня будут получать повышенную пенсию. Об этом пишет 26 мая «Парламентская газета».

Константин Михальчевский/РИА Новости

Получатели страховой пенсии по старости будут получать доплату в размере 100%, то есть фиксированная часть пособия увеличится вдвое. Заявления на повышенную выплату не нужны, пенсия вырастет автоматически.

«В 2024 году это 8 134 рубля 88 копеек, то есть выплату увеличат до 16 269 рублей», — говорится в материале.

Прибавку назначают с даты рождения, пенсионер начинает получать её в следующем месяце. Повышение не распространяется на получателей страховой пенсии по инвалидности или по потере кормильца, а также инвалидов первой группы, которые уже получают аналогичную надбавку, напоминает издание.

Пенсии повысят и пожилым россиянам, которые уволились с работы не позднее апреля 2024 года. Индексация пенсий для работающих пенсионеров не предусмотрена, но после увольнения выплаты им увеличивают с учётом пропущенных индексаций. Прежде выплаты начинались на четвёртый месяц после увольнения, теперь срок перерасчёта сократился до месяца.

Как сообщало ИА Регнум, ранее член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб заявила, что с 2025 года страховые пенсии по старости для неработающих российских пенсионеров будут индексировать дважды. С 1 февраля эти выплаты будут повышаться на процент инфляции и с 1 апреля — на процент доходов от инвестиционного портфеля. Социальные пенсии также будут индексировать ежегодно с 1 апреля.

Президент Владимир Путин поручил обеспечить устойчивый рост доходов населения и уровня пенсионного обеспечения не ниже уровня инфляции. Об этом говорится указе о национальных целях развития России на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года.

Министр финансов Антон Силуанов в октябре 2023 года заявил, что размер средней пенсии в 2024 году составит 23,2 тыс. рублей. Путин, в свою очередь, отмечал, что индексация социальных выплат с 1 февраля 2024 года коснулась почти 20 миллионов граждан. Повышение доходов и качества жизни граждан России является приоритетом для властей, подчеркнул президент.