Королёв, Московская область, 26 мая, 2024, 03:27 — ИА Регнум. За два года Россия многократно увеличила выпуск боеприпасов. Об этом 25 мая заявил президент Владимир Путин на встрече с руководителями предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в подмосковном Королёве.

Иван Шилов ИА Регнум Путин, ВПК

«За последнее время у нас объёмы выросли — за последние полтора-два года, за время проведения специальной военной операции. С 2021 года по 2023-й — эти цифры меняются постоянно, они подрастают», — указал Путин.

Глава государства уточнил, что рост по ракетно-артиллерийскому вооружению составил более чем в 22 раза, объём выпуска средств радиоэлектронной борьбы и разведки увеличился в 15 раз, по боеприпасам и средствам поражения — в 14 раз, по автомобилям — в семь раз, шестикратно по средствам индивидуальной бронезащиты, по авиационной технике и беспилотным летательным аппаратам — в четыре раза, по бронетанковому вооружению — почти в 3,5 раза.

Российский лидер положительно оценил темпы производства, поблагодарив коллективы предприятий ОПК за успешное выполнение масштабных задач.

Как сообщало ИА Регнум, 14 мая Владимир Путина в ходе встречи обозначил задачи новому с правительству России. Глава государства конкретизировал работу ведомств на ближайшие три года, шесть и 12 лет. По словам Путина, предприятия военно-промышленного комплекса должны быть в любой момент готовы к переходу на больший объём выпуска гражданской продукции. То есть производственные мощности нужно будет сохранить и перепрофилировать.

Путин подчеркнул, что соотношение между «пушками и маслом» должно органически вписываться в общую стратегию развития России. Каждый рубль в экономике Вооружённых сил России должен работать эффективно, добавил президент.