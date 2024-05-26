Белгород, 26 мая, 2024, 22:56 — ИА Регнум. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков остался недоволен работой администрации города Белгорода из-за медленной и неорганизованной работы по информированию жителей и ликвидации последствий украинских обстрелов, а также отсутствие оцепления, мусорных контейнеров, строительных бригад. Об этом губернатор региона сообщил 26 мая в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

«К сожалению, замечаний много», — отметил Гладков после проверки хода восстановительных работ на месте произошедших 25 мая обстрелов.

Губернатор оценил обстановку в областном центре вместе с заместителем главы администрации Василием Голиковым, замглавы региона Владимиром Базаровым и министром ЖКХ области Алексеем Ботвиньевым. Он также указал на конкретные недочёты и заявил, что правительство взяло ситуацию под свой контроль.

Как сообщало ИА Регнум, 25 мая в результате обстрелов ВСУ Белгородской области погибли четыре человека. В медучреждениях находятся 12 пострадавших, в том числе один ребёнок, уточнил Вячеслав Гладков.

В этот же день украинские боевики обстреляли посёлок Октябрьский Белгородского района из реактивных систем залпового огня. В результате прямого попадания снаряда загорелся частный жилой дом, ещё 22 дома, в том числе один многоквартирный, получили повреждения. Ещё одна мирная жительница погибла при обстреле посёлка Дубовое.

Вечером 25 мая российские средства противовоздушной обороны сбили над Белгородом и Белгородским районом 15 воздушных целей. По данным Министерства обороны, ВСУ применили реактивные системы залпового огня RM-70 Vampire.