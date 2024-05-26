Берлин, 26 мая, 2024, 21:53 — ИА Регнум. Вопрос о вступлении Украины в НАТО не стоит на повестке дня, эта страна присоединится к военному блоку, возможно, не ранее чем через 30 лет, заявил 26 мая канцлер Германии Олаф Шольц.

Иван Шилов ИА Регнум

На встрече с избирателями в Берлине Шольц напомнил, что делал аналогичные заявления ещё в 2022 году.

«В ближайшее время этого (вступления Украины в НАТО — Прим. ред.) не ожидается. Вероятно, и в следующие 30 лет», — цитирует канцера Германии украинское издание «Страна. ua».

Ранее в ходе той же встречи с избирателями Шольц заявил, что выступает против предоставления Украине «разрешения» наносить удары западным оружием по территории России. Германия оказывает киевскому режиму поддержку, в том числе военную, но не хочет, чтобы конфликт на Украине перерос в «большую войну», сказал канцлер ФРГ.

Как передавало ИА Регнум, 24 мая помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен заявил, что в ходе саммита НАТО в июле 2024 года Украину не планируется приглашать в военный блок. Украина не сможет до саммита получить поддержку всех 32 членов НАТО по вопросу о членстве в военном блоке, отмечал ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Для России категорически неприемлемо вступление Украины в НАТО, это будет угрозой национальной безопасности, отмечал посол России в США Анатолий Антонов. Муссирование американцами заявлений о членстве Украины в альянсе подтверждает, что единственным правильным вариантом для России является безоговорочная победа на поле боя, сказал Антонов.