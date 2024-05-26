Вашингтон, 26 мая, 2024, 19:58 — ИА Регнум. Оружие, переданное Западом киевскому режиму, не оправдало себя в зоне проведения специальной военной операции. Об этом пишет американская газета The New York Times.

Иван Шилов ИА REGNUM

«По словам украинских командиров, некоторые из поставленных им западных вооружений подвели их, что привело к гибели людей», — сказано в публикации.

Как пишут авторы статьи, согласно информации командиров ВСУ, а также киевского военного исследовательского проекта, некоторые американские высокоточные наряды оказались неэффективным на поле боя, так как их точность значительно снизилась из-за помех, создаваемых российским средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Вместе с тем отмечается, что из-за этого ВСУ вынуждены были прекратить использование части переданных западных вооружений.

Как передавало ИА Регнум, 10 мая американское издание Business Insider писало, что ВСУ столкнулись с проблемой применения американского оружия из-за российских систем РЭБ. Так, в частности точность из-за помех снизилась у высокоточных систем Excalibur и GMLRS, которыми можно стрелять из поставляемых США гаубиц M777 и HIMARS, указывалось в публикации.

В конце декабря прошлого года британская газета The Daily Telegraph писала о том, что российские военные разработали новые средства РЭБ, которые могут незаметно подавлять западные реактивные системы и украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА).

В конце апреля украинский пленный Илья Кальдиков сообщил, что РЭБ западного производства в зоне спецоперации оказались неэффективными против беспилотников ВС России.

В свою очередь генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос заявлял о бесполезности ракет ВСУ из-за российских систем РЭБ. Он пояснял, что Россия создала такие мощные средства РЭБ, что украинские ракеты и беспилотники потеряли свою эффективность.

Он также заявил, что российские средства радиоэлектронной борьбы оказывают тяжёлое давление на ВСУ. По его словам, сейчас средства радиоэлектронной борьбы российской армии просто невероятны. Кривонос добавил, что с помощью средств РЭБ российские военные обрывают связь между командованием ВСУ и бойцами. Кроме того, благодаря РЭБ российская армия увеличила число используемых на передовой беспилотников, включая FPV-дроны, и наносит ими точные удары по позициям ВСУ.