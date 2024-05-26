Берлин, 26 мая, 2024, 17:39 — ИА Регнум. Собор Парижской Богоматери — Нотр-Дам-де-Пари — 8 декабря откроется для посетителей. Об этом президент Франции Эммануэль Макрон заявил в ходе мероприятия, посвящённого 75-летию конституции ФРГ в Берлине, которое транслировалось в официальном аккаунте Елисейского дворца в Х.

Alexis Sciard/Global Look Press

Французский лидер пригласил немцев на летние Олимпийские игры, которые откроются в Париже 26 июля, а также предложил позже посетить Нотр-Дам.

«Он будет отреставрирован и откроется 8 декабря», — напомнил Макрон.

25 мая на крыше собора, пострадавшего при пожаре в апреле 2019 года, установили металлический крест высотой 12 м. Конструкцию отреставрировали мастера в Нормандии, сообщала газета Le Parisien.

Следующий этап после монтажа креста — восстановление коньков и снятие строительных лесов с хоров, находящихся под крышей. Предполагается, что эти работы завершат до начала Олимпиады.

Как сообщало ИА Регнум, пожар, вспыхнувший в районе шпиля собора 15 апреля 2019 года, продолжался более 15 часов. В результате обрушились шпиль, часы, оригинальная кровля XII века. Работы по восстановлению оценили примерно в 1 млрд евро.

В 2022 году компания Netflix выпустила сериал о соборе, рассказывающий о произошедшем через ряд персонажей, которые оказались в суматохе пламени.

Здание, которое начали строить в 1163 году, является одним из символов Парижа. В декабре 2023 года на шпиль собора Нотр-Дам вернули металлического петуха, внутри которого хранятся христианские святыни.