Париж, 16 декабря, 2023, 20:05 — ИА Регнум. На шпиль собора Парижской Богоматери — Нотр-Дам-де-Пари — вернули металлического петуха, внутри которого хранятся христианские святыни. Кадры с водружением символического элемента собора на высоту 96 метров показал французский телеканал BFMTV.

«Петух вернулся на своё место в небе Парижа в эту субботу, 16 декабря, ознаменовав новую важную веху менее чем за год до запланированного повторного открытия собора», — отметил телеканал.

О планах вернуть металлический элемент архитектуры днём сообщало ИА Регнум. Внутрь отреставрированной фигуры поместили фрагмент Тернового венца Иисуса Христа, частицы мощей покровительницы Парижа святой Женевьевы (примерно V век) и первого епископа французской столицы Дионисия Парижского (III век).

Новую медную птицу решил сделать главный архитектор Филипп Вильнёв после того, как прежнего обнаружили в сильно повреждённом виде под завалами после пожара 15 апреля 2019 года. Его освятил архиепископ Парижа монсеньор Лоран. Тогда сильно пострадала крыша знаменитого в Париже собора.

Фигуру металлического петуха установили в конце XIX века, когда архитектор Эжен Виолле-ле-Дюк восстанавливал шпиль собора, снесённого во времена Великой французской революции.

Собор Парижской Богоматери на протяжении веков является одним из символов Парижа. Здание в готическом архитектурном стиле включили в список исторических памятников мира. Камень в основание фундамента заложили в 1163 году при Людовике VII. В 2013 году собор Парижской Богоматери отметил свое 850-летие.