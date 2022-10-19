Париж, 19 октября, 2022, 10:15 — ИА Регнум. Спустя три с половиной года после пожара в соборе Нотр-Дам Netflix выпускает сериал об этом событии, который рассказывает о произошедшем пожаре через ряд персонажей, оказавшихся в суматохе пламени, охватившего собор, передает BFM TV.

Antoninnnnn Нотр-Дам горит

Сериал под названием «Notre-Dame, la part du feu» погружает зрителя в события апреля 2019 года, когда готический памятник едва не рухнул. В течение шести 48-минутных эпизодов рассказывается о персонажах, которые, в первую очередь, борются со своим «внутренним огнем, своими проблемами».

«Я хотел показать эту сторону эмоций, и для этого мне нужны были персонажи, очень отличающиеся друг от друга», — объясняет Эрве Хадмар, создатель сериала.

Ранее Netflix представил впечатляющий трейлер сериала о пожаре в Нотр-Дам. Высокобюджетный сериал «Notre-Dame, la part du feu» предлагает погрузиться в самое сердце огня с большим количеством компьютерной графики, в частности, чтобы воспроизвести падение стрелы собора.